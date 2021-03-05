Россиянки признались, каких подарков ждут к 8 Марта

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россиянки высказали свое отношение к подаркам на 8 Марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи женщин со всей страны. По их мнению, одним из самых бесполезных, но при этом приятных подарков станут цветы. Такое исследование провели аналитики сервиса Superjob.

Согласно данному опросу, 22 процента женщин хотели бы получить в качестве подарка цветы, а 15 процентов сочли цветы неразумным подарком. Причинами недовольства женщин послужили внешний вид букетов и высокая цена за такой подарок. Всего 5 процентов представительниц женского пола считают бесполезными подарками кухонную утварь, еще 4 процента — гели для душа, шампуни, конфеты и другие сладости, а также дешевую косметику и парфюмерию.

3 процента респонденток не хотели бы получить в подарок различные сувениры, вазы, брелоки, еще по 2 процента опрошенных — тапочки, игрушки, полотенца и кухонные фартуки. Несмотря на это,каждая третья участница опроса заявила, что никогда не получала бесполезных подарков.

Что касается желанных подарков, то 7 процентов опрошенных женщин хотели бы получить парфюмерию и косметику, еще 6 процентов — деньги, гаджеты, а также внимание, заботу и любовь. Также в список приятных подарков попали ювелирные украшения, билеты в театр или на концерт, абонементы в спортивный зал или спа-салон.

Еще в качестве приятного времяпрепровождения россиянки выбрали приглашение на романтический вечер или отдых от домашних дел, сообщает РБК.

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