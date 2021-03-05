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Инфекционисты рассказали о заразности переболевших COVID-19
Фото: Pixabay / Chokniti Khongchum

Инфекционисты рассказали о заразности переболевших COVID-19

Никита Абрамов

Здоровье

Пациенты, которые переболели COVID-19, но продолжают выделять вирус, обычно не заразны для окружающих. Однако многое зависит от штамма и иммунитета контактирующих.

— Длительность заболевания чаще всего не превышает двух недель, но тем не менее у некоторых людей, особенно с ослабленным иммунитетом, определенный вирусный тип, — объяснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он уточнил, что выделение вируса в воздух после выздоровления может сохраняться до полугода, но его концентрация крайне мала.

Вознесенский отметил, что таких людей на самом деле не так уж и много.

Главный врач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что на степень заразности будет влиять количество выделяемого вируса. Также он отметил, что патогенность новых штаммов еще предстоит изучить, пишет РИА Новости.

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