Ученый рассказал, как горячая еда поможет похудеть

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Горячая еда воспринимается людьми как более сытная, поэтому тем, кто хочет похудеть, стоит отдать ей предпочтение. Об этом заявил профессор Морин Моррин из Университета Ратджерс.

Исследователи в течение двух недель наблюдали за заказами посетителей кафе в Нью-Йорке, где в меню есть как холодные, так и горячие сэндвичи.

В итоге те, кто брал холодную еду, в два раза чаще заказывали закуски, та же закономерность была и с холодными напитками, пишет издание «Актуальные новости».

Вероятно, многими людьми холодная пища воспринимается как менее сытная. Или же, возможно, горячая пища сильнее влияет на органы чувств, что увеличивает насыщение.

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