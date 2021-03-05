Ученый рассказал, как горячая еда поможет похудеть
Горячая еда воспринимается людьми как более сытная, поэтому тем, кто хочет похудеть, стоит отдать ей предпочтение. Об этом заявил профессор Морин Моррин из Университета Ратджерс.
Исследователи в течение двух недель наблюдали за заказами посетителей кафе в Нью-Йорке, где в меню есть как холодные, так и горячие сэндвичи.
В итоге те, кто брал холодную еду, в два раза чаще заказывали закуски, та же закономерность была и с холодными напитками, пишет издание «Актуальные новости».
Вероятно, многими людьми холодная пища воспринимается как менее сытная. Или же, возможно, горячая пища сильнее влияет на органы чувств, что увеличивает насыщение.
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