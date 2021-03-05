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Женщины присоединились к донорской акции «Красота спасет мир!» в Петербурге
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Женщины присоединились к донорской акции «Красота спасет мир!» в Петербурге

Елена Фролова

Здоровье

Донорская акция «Красота спасет мир!» прошла в Первом государственном медицинском университете имени Павлова в Санкт-Петербурге 5 марта. По информации «Невских новостей», мероприятие организовал «Фонд доноров».

Кровь сдали молодые студентки петербургских вузов, а также волонтеры, участницы конкурса красоты MRS Football MOM и конкурсантки из федерации «Миссис Санкт-Петербург». Помимо этого, к акции присоединились руководители общественных организаций и государственные служащие.

Так, представительницы слабого пола показали, что донорство — это не страшно, не больно и не вредно. Основная задача благотворительной акции заключается в образовании «донорского» мышления. После мероприятия всех женщин-доноров поздравили с наступающим Международным женским днем.

Как рассказала одна из представительниц фонда «Подари жизнь», подобные акции обычно носят сезонный характер, однако из-за пандемии приток добровольцев резко снизился, а потребность в крови осталась. Поэтому сейчас организаторы начали больше рассказывать о донорстве, вовлекая в это людей.

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