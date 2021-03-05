«Девочки, чей потеряшка?»: мужчина вышел из моря с цветами и покорил Сеть

Фото: Instagram/krasnodar_kray

Видео с мужчиной, который выходит из Черного моря с букетом цветов набирает популярность в Сети. Ролик появился в Instagram-аккаунте паблика «Краснодарский край».

— Вот так вот! Вот не говорите, что мужчины не дарят вам подарки. Вот ему надо, он даже с моря достанет! Сегодня пятое марта, — заявила женщина, снимавшая видео.

На кадрах видно, что мужчина в плавках выходит из Черного моря, температура которого не выше 10 градусов.

В комментариях пользовательницы не смогли сдержать эмоций:

«Девочки, чей потеряшка?», «Где такие проживают?», «Вы не ко мне случайно?», «Спасибо, дорогой человек, за юмор!» В комментариях женщины отметили, что такой жест их покорил.

Ролик набрал более 68 тысяч просмотров за шесть часов.

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