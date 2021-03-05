«Считай, я без головы уже»: 85-летняя балерина рассказала, как ее ограбили цыгане в Москве

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Россия, Москва, Перуновский переулок, 4-8 Карта всех событий

В Москве неизвестные ограбили бывшую артистку балета Ларису Ратенко. По предварительным данным, группа неизвестных вынесла из квартиры 85-летней женщины украшения примерно на полсотни рублей. «Вечерняя Москва» узнала у пенсионерки, как она стала жертвой преступления.

По словам Ларисы Сергеевны, инцидент произошел в четверг, 4 марта, «в пределах 14:00», в квартире в Перуновском переулке (дом № 4–8).

— Я ходила в аптеку за лекарствами, потом шла обратно. Хожу я очень медленно, с палочкой, меня шатает из стороны в сторону. У меня с головой уже все плохо — я два инсульта подряд пережила. Считай, я без головы уже… — рассказала артистка.

Она отметила, что в определенный момент с ней поравнялась машина. Автомобиль замедлил ход, а из него к женщине обратились предполагаемые злоумышленники.

— Говорят: «Вам тяжело идти? Далеко?». Я отвечаю, что нет, не очень, хотя, честно признаться, от аптеки до меня было относительно далековато. Но они настаивают, мол, давайте мы вас подвезем, — заявила пенсионерка.

Далее подозреваемые в краже проникли в квартиру артистки вместе с ней, после чего совершили преступление. Полицейским Ратенко сказала, что ее ограбили цыгане, причем среди них были двое мужчин и один ребенок.

У пожилой женщины пропали золотые кольца, часы, цепочки, крестики и зубные коронки. Стоимость похищенного оценивается в 50 тысяч рублей.

СПРАВКА «ВМ»

Лариса Сергеевна Ратенко — заслуженная артистка РСФСР, балерина и педагог. Она родилась в Москве в 1936 году. В 1953-м окончила Московское хореографическое училище, после чего была солисткой балета Туркменского театра оперы и балета им. Махтумкули и Челябинского театра оперы и балета. Также Лариса работала тренером-хореографом по спортивной гимнастике сборных команд «Динамо» и СССР и преподавала классический танец в студии детского балетного театра ДК ЗИЛ.

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