Эксперты прокомментировали сообщения об отключении домашнего интернета

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в связи с пандемией коронавируса Госкомиссия по радиочастотам откладывала собрание, на котором должно было произойти продление лицензии сетям фиксированного беспроводного доступа в интернет. Об этом сообщила деловая газета «Взгляд».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что с 11 марта операторам фиксированного беспроводного доступа в Сеть придется приостановить работу, так как срок действия разрешения Госкомиссии на их использование в диапазоне 3,4–3,6 герц завершается.

— Никому не придется ничего отключать — это технический момент. Думаю, Госкомиссия соберется в середине марта, и операторам продлят лицензию на полгода–год, — пояснил Эльдар Муртазин.

По его словам, предыдущий опыт в подобных ситуациях говорит о том, что никого не будут штрафовать или отключать, так как это связано с абонентами, людьми.

— Ни чиновники, ни операторы не испытывают огромного желания отключать все это, поэтому здравый смысл подсказывает, что все будет именно так, — добавил эксперт.

Это мнение подтвердил и директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров. Он заявил, что в скором времени операторам связи продлят разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета. Поэтому, по его мнению, абоненты не останутся без выхода в Сеть.

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