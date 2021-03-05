Возлюбленный москвича обманул его на 170 тысяч рублей
В середине февраля молодой человек познакомился с мужчиной на сайте знакомств. Через пару недель они договорились пойти на свидание. Однако в последний момент новый знакомый сообщил, что не сможет приехать, так как попал в аварию.
По данным «Вечерней Москвы», возлюбленный попросил у потерпевшего 175 тысяч для того, чтобы «замять» дело. После перевода денег герой-любовник перестал отвечать на звонки.
По данному факту правоохранительные органы начали проверку.
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