Число отравившихся школьников в Красноярске выросло до 131

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Количество школьников в Красноярске, которые отравились в столовых, выросло до 131 человека. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

По информации минздрава, в больницах остается 51 ребенок, пять уже выписаны. Они отравились овощными салатами в столовых. Деятельность поставщика овощей остановлена из-за антисанитарии и грызунов на складах. Возбуждено два уголовных дела.

Проблема, по мнению Глушко, в сокрытии информации директором школы, сообщил он в своем канале в Telegram.

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