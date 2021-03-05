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Четырех человек эвакуировали из-за возгорания в доме на юге Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Четырех человек эвакуировали из-за возгорания в доме на юге Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Педагогическая улица, 6 Карта всех событий

Пожарные эвакуировали четырех человек из дома 6 на Педагогической улице, в котором произошло возгорание. Об этом в пятницу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что на третьем этаже жилого дома загорелся мусор в ящике для пожаротушения. Возгорание локализовано прибывшими пожарными. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли пятерых человек, включая двоих детей, из дома на Открытом шоссе, в котором произошло возгорание в ночь на пятницу, 5 марта.

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