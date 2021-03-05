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Скончался танцовщик балета Парижской оперы Патрик Дюпон
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Скончался танцовщик балета Парижской оперы Патрик Дюпон

Никита Абрамов

Общество

Танцовщик балета Парижской оперы Патрик Дюпон скончался на 62-м году жизни. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщило Agence France Presse.

— Сегодня утром Патрик Дюпон ушел из жизни, чтобы танцевать со звездами, — цитирует агентство представителя семьи танцовщика.

Он также отметил, что артист скончался в результате тяжелой и длительной болезни.

Помимо танцев Дюпон играл в фильмах. Одной из самых известных картин с его участием является «Танцевальная машина».

За вклад в развитие балета Дюпона удостоили звания кавалера Ордена Почетного легиона в 1993 году.

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