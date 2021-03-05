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Мужчину приговорили к тюремному сроку за ограбление несовершеннолетней
Фото: Pixabay / Arek Socha

Мужчину приговорили к тюремному сроку за ограбление несовершеннолетней

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Чертановский районный суд вынес обвинительный приговор 62-летнему мужчине по делу об ограблении несовершеннолетней девушки. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Мужчина вместе со знакомой и ее несовершеннолетней дочерью прибыли в квартиру на Симферопольском бульваре. Пока женщина собирала личные вещи, ее дочь взяла в руки просвечивающийся бумажный конверт, в котором находились 20 тысяч рублей. Мужчина потребовал отдать ему деньги, но девушка не согласилась. Тогда он силой отобрал конверт.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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