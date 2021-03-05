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Делегация РФПИ провела переговоры с канцлером Австрии по вакцине «Cпутник V»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Делегация РФПИ провела переговоры с канцлером Австрии по вакцине «Cпутник V»

Ксения Монахова

Общество

Делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) провела переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курнем в Вене. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил пресс-секретарь посольства России Лев Терехов.

Переговоры велись в том числе на тему отечественной вакцины «Cпутник V».

— Переговоры были конструктивными и прошли в позитивном ключе, — цитирует слова Терехова РИА Новости.

Отмечается, что делегация РФПИ на переговорах обсуждала использование вакцины в Австрии. Уточняется, что в ближайшее время будут согласованы новые даты переговоров.

Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» вышла на второе место по числу стран, одобривших ее применение.

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вакцинаАвстрия«Спутник V»
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