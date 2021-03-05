Более 20 тысяч москвичей переселятся в новые квартиры по реновации

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 20 тысяч жителей столицы переселятся в новые квартиры по программе реновации в 2021 году. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

По его словам, в настоящее время переселилось или переселяется в новые квартиры свыше 30 тысяч горожан.

— В этом году планируем дать возможность начать переселение более 20 тысячам москвичей, — отметил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что городские власти готовятся к активной фестивальной деятельности.

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