Перевод работников старше 65 лет на дистанционку перестанет быть обязательным с 1 апреля

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Перевод на дистанционный формат работы людей старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Об этом в пятницу, 5 марта, говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

— Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ,— говорится в документе.

Уточняется, что постановление вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о динамике снижения заболеваемости коронавирусом в России. А мэр Москвы Сергей Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный с 8 марта. Он также подчеркнул, что городские власти готовятся к активной фестивальной деятельности. Помимо этого, более половины столичных клиник, переформированных ранее в стационары для больных коронавирусной инфекцией, вернулись к обычному режиму работы.

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