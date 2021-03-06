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Самолет Ту-214ОН провел полет в новом качестве после выхода РФ из Договора по открытому небу
Фото: tupolev.ru/tu-214on

Самолет Ту-214ОН провел полет в новом качестве после выхода РФ из Договора по открытому небу

Татьяна Плотникова

Общество

Один из самолетов-наблюдателей Ту-214ОН, прежде применявшихся для реализации положений Договора по открытому небу, осуществил полет в новом качестве. Об этом в субботу, 6 марта, рассказал военно-дипломатический источник.

Как уточнил источник, борт поднялся с военного аэродрома под Таганрогом и провел наблюдательно-разведывательный полет вдоль берегов Краснодарского края и Крыма. Главной целью стала проверка маскировки и защищенности расположенных там военных объектов, частей и соединений, включая Севастопольскую и Новороссийскую военно-морские базы.

Самолет в ходе трехчасового полета протестировал способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации и выполнил ряд других задач.

Еще одной задачей полета была проверка эффективности работы бортового наблюдательного оборудования, что позволит принять решение о необходимости модернизации аппаратуры, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

Читайте также: МИД РФ сообщил, что внутренние процедуры по выходу из ДОН могут завершить к лету

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