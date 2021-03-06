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Астролог рассказала, для каких женщин нужно выбирать рациональные подарки
  / Кадр из фильма «Подарок» (2014)

Астролог рассказала, для каких женщин нужно выбирать рациональные подарки

Анастасия Волоснова

Общество

Представительницы некоторых знаков зодиака не любят романтику из-за своего прагматизма. Астролог Марина Мещерская рассказала, что можно подарить таким рациональным женщинам.

По мнению астролога, Близнецов сложно удивить конфетами или букетом цветов. Им стоит дарить развивающие подарки для коммуникации. Близнецам можно купить настольные игры, телефон или планшет.

Девы являются очень расчетливыми женщинами, поэтому астролог рекомендовала спросить, что представительницы данного знака зодиака хотели бы получить на праздник. Кроме того, Девам подойдут подарки, относящиеся к категории здоровья и заботы о себе.

Скорпионы — это непредсказуемые и эмоциональные знаки, поэтому стоит подбирать подарок под характер женщины.

— Самое интересное, что для Скорпиона милыми подарками, милыми пустячками могут быть боксерская груша и перочинный ножик с откидным лезвием, и даже предмет из магазина ужасов, — отметила Мещерская.

Козерогам не стоит дарить милые игрушки, этим женщинам нужен рациональный подарок. Кроме того, Козерогам подойдет подарок, который поможет достигнуть новых целей на работе.

Водолеи любят оригинальные и простые подарки. Таким женщинам не важна цена покупки, однако креативность в выборе должна их удивить. Водолеи не оценят обычный букет цветов, но согласятся полетать на воздушном шаре, сообщает 5-tv.ru.

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