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За минувшие сутки в Москве выявили 1820 новых случаев COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве выявили 1820 новых случаев COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1820 новых пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом общее число зафиксированных в столице случаев COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 988 861.

Столица находится на первом месте по числу новых случаев. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявили 975 новых пациентов, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 746 новых случаев коронавируса.

Всего в России за последние 24 часа выявили 11 022 новых случая COVID-19 в 85 регионах. За сутки скончался 441 пациент с коронавирусом, выздоровели 15 027 человек.

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