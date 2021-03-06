Эксперт рассказал об изменениях парковок и эвакуаций в Москве

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Россия, Москва, Средняя Переяславская улица Карта всех событий

Москвичей предупредили, что с 5 апреля начнет действовать ряд изменений, касающихся платной парковки и стоимости эвакуации неправильного припаркованных автомобилей.

Так, горожане, проживающие на улицах с офисными центрами, парками, магазинами и другими точками притяжения автомобилистов, могут оформить резидентное разрешение, которое позволит им парковаться рядом с домом на особых местах. Уточняется, что оформить его можно на сайте mos.ru или в любом МФЦ. Получившие разрешение резидентов автомобилисты смогут парковаться бесплатно с 20:00 до 8:00. Желающие оставлять автомобиль на парковочном месте круглосуточно могут оформить особое разрешение за 3 тысячи рублей в год.

Отмечается, что изменения коснутся и стоимости парковок на ряде улиц. На некоторых улицах, например Средней Переяславской или Дербеневской набережной, она снизится, а в некоторых местах ценообразование будет дифференцированным. На наиболее загруженных улицах будет действовать повышенный тариф в дневное время — 380 рублей в час и пониженный в ночное — 200 рублей в час. Тарифы изменятся всего на 10 процентах платных мест, уточняется в сообщении Департамента транспорта Москвы.

Учредитель группы компаний АИР, член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин прокомментировал информацию о вводе новых платных парковок, изменении стоимости на старые, а также об индексации стоимости эвакуации.

— Логика простая — нарушил, помешал другим — плати, какие еще могут быть разговоры. А сколько — это зависит уже от реальной стоимости перемещения и всех льгот и скидок, которые предоставляются, если проявить сознательность и все оплатить вовремя, — рассказал Кучмин.

Касательно новых платных парковок Кучмин заявил, что всем хочется парковаться рядом с домом. Однако живущим рядом с торговыми центрами или станциями метро это сделать проблематично.

Также он отметил, что платные парковки являются проверенным методом многих мегаполисов, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

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