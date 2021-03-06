Мгновенная кара настигла уличного воришку в Бразилии

Фото: Pixabay / Luisella Planeta Leoni

В одном из бразильских городов молодой человек на велосипеде вырвал телефон из рук девушки, однако тут же был сбит проезжающим мимо автомобилем.

Инцидент, произошедший на остановке общественного транспорта, запечатлела камера уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как добывший трофей воришка начинает интенсивно крутить педали, надеясь оперативно скрыться от владелицы телефона. Однако его планы нарушил проезжавший мимо автомобиль, под колеса которого и угодил преступник.

Вероятнее всего, водитель машины намеренно изменил траекторию движения после того, как стал свидетелем произошедшего преступления.

Нужно отметить, что воришка, несмотря на падение, не изменил своих планов и бросился наутек уже на своих двоих, сообщает РЕН ТВ.

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