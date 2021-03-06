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Московским школьникам подготовили интерактивные уроки о великих женщинах
Фото: Pexels

Московским школьникам подготовили интерактивные уроки о великих женщинах

Никита Абрамов

Город

В честь приближающегося Международного женского дня организаторы проекта «Юбилейный урок» подготовили подборку интерактивных пособий для столичных школьников. Уроки будут посвящены выдающимся женщинам. Об этом в суботу, 6 марта, сообщила пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.

В рамках проекта школьники узнают интересный факты из жизни ученой Марии Склодовской-Кюри, единственной женщины, которая получила Нобелевскую премию по двум дисциплинам.

Также школьникам сообщат о памятных моментах из жизней профессора математики Софьи Ковалевской и актрисы Людмилы Целиковской.

Ознакомиться с материалами можно на официальной странице «Юбилейного урока».

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