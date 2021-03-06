Более 353 тысяч заболевших COVID-19 выявлено в мире за сутки

Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

За минувшие сутки в мире выявили более 353 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших превысило 115,65 миллиона человек. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число погибших от COVID-19 за сутки увеличилось на 7192 человека.

Больше 44 процентов случаев заболевания коронавирусом приходится на Европу, где за сутки заболел 157 481 человек. На втором месте находятся Северная и Южная Америка — 121 576 заболевших, а на третьем Восточное Средиземноморье — 33 611 случаев заболевания.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Японские ученые определили, что коронавирус может мутировать внутри страны