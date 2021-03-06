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Более 353 тысяч заболевших COVID-19 выявлено в мире за сутки
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Более 353 тысяч заболевших COVID-19 выявлено в мире за сутки

Никита Абрамов

В мире

За минувшие сутки в мире выявили более 353 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших превысило 115,65 миллиона человек. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число погибших от COVID-19 за сутки увеличилось на 7192 человека.

Больше 44 процентов случаев заболевания коронавирусом приходится на Европу, где за сутки заболел 157 481 человек. На втором месте находятся Северная и Южная Америка — 121 576 заболевших, а на третьем Восточное Средиземноморье — 33 611 случаев заболевания.

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