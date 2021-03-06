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Жители Кунцева смогут приобрести 18 машино-мест
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жители Кунцева смогут приобрести 18 машино-мест

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Ярцевская улица, 31 Карта всех событий

Жители Кунцева смогут приобрести 18 машино-мест по преимущественному праву. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба Центра управления городским имуществом.

— У жителей домов 31 и 32 по улице Ярцевской появилась возможность приобрести машино-места на всю семью со скидкой 40 процентов по преимущественному праву, согласно 769-ПП. Оно предоставляется всем собственникам квартир по данным адресам, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».

Начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев объяснил, что для приобретения машино-места следует пройти аккредитацию на электронной торговой площадке, после чего подать заявку.

Заявки на машино-места принимаются до 25 мая 2021 года.

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