СМИ: Четыре машины столкнулись у здания МИДа в Москве

Фото: Pixabay / klimkin

Четыре автомобиля столкнулись возле здания МИДа в столице. Один человек пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Смоленской-Сенной площади. В аварию попали Gelandewagen, Hyundai и еще две легковых машины.

Один человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что человек пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, 16.

Читайте также: ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле