СМИ: Четыре машины столкнулись у здания МИДа в Москве
Россия, Москва, Смоленская-Сенная площадь, 32-34 Карта всех событий
Четыре автомобиля столкнулись возле здания МИДа в столице. Один человек пострадал.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Смоленской-Сенной площади. В аварию попали Gelandewagen, Hyundai и еще две легковых машины.
Один человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что человек пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, 16.
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