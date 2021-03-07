Названы пять знаков зодиака, за представителей которых лучше не выходить замуж

Фото: pexels.com / Emma Bauso

Из-за сложного характера с некоторыми мужчинами тяжело построить счастливые отношения в браке. Астрологи назвали представителей знаков зодиаках, за которых не стоит спешить выходить замуж.

Стрельцы любят веселье, приключения и чувство свободы. Такие мужчины не готовы променять свою независимость на домашнюю стабильность. Повышенная тревожность Стрельцов и желание принимать решение за других — все это будет мешать здоровым семейным отношениям.

Водолеи любят одиночество, поэтому привести их в ЗАГС окажется сложной задачей. Кроме того, Водолеи ленивы и не приспособлены к семейной жизни. Они будут часто «задерживаться» на работе, чтобы избежать домашних хлопот.

Львы довольно эгоистичны, считаю астрологи. Они думают в первую очередь только о себе. Из-за этого в отношениях может возникать недопонимание, так как Львы хотят получать любовь и внимание на 100 процентов. Кроме того, таким требовательным мужчинам необходимо знать, что их супруга будет идеально выглядеть, работать, готовить и воспитывать детей.

Хладнокровные Тельцы весьма пассивны в постели, из-за чего сложно построить с ними счастливые семейные отношения, отмечают астрологи. Однако такие мужчины верны своим женам, поэтому брак с Тельцами может быть прочным и гармоничным.

Привлекательные внешне Близнецы пользуются своей красотой, поэтому часто могут изменять своим избранницам. Такие мужчины ценят женскую красоту, поэтому остепенить Близнецов не всегда легко, что ставит под угрозу семейные отношения, сообщает 5-tv.ru.

Читайте также: Названы пять представительниц знаков зодиака, которые не любят романтические подарки