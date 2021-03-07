За минувшие сутки в Москве выявили 1534 новых случая COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве зафиксировали еще 1534 новых случая COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 7 марта.

Таким образом, общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 990 395.

Москва остается на первом месте по количеству новых случаев коронавируса. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявили 968 новых случаев, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 773 новых случая COVID-19.

Всего в 85 регионах России выявили 10 595 новых пациентов с COVID-19. Число вылечившихся за сутки составило 11 576 человек.

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