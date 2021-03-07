Онколог перечислил симптомы, которые говорят о возможном развитии рака языка

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Рак языка является опасным заболеванием, которое способно оказать серьезное влияние на качество жизни человека. Данный вид онкологии может лишить возможности говорить и есть. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Маснянкин.

По его словам, к главным факторам риска развития рака языка относят вредные привычки. Например, курение, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевание разных смесей и различные фоновые заболевания.

Кроме того, наиболее опасны такие болезни, как эритроплакия, лейкоплакия, трещины и язвы слизистой, хронические инфекции полости рта, хроническое повреждение слизистой оболочки языка. Также привести к онкологии языка могут зубы с разрушенными корнями.

— Заболевание обычно начинается с развития узелка или трещины, появления неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой оболочке языка, — цитирует врача Пятый канал.

Специалист добавил, что при появлении таких симптомов необходимо оперативно обратиться к медикам. Это может спасти жизнь и остановить рак на ранней стадии.

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