Стало известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Людмилы Лядовой

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Народная артистка РСФСР Людмила Лядова чувствует себя лучше поле госпитализации с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил ее представитель Виталий Мирошников.

По его словам, она все еще находится в реанимации.

Напомним, Лядову госпитализировали в клиническую больницу № 52 в Москве с коронавирусной инфекцией. Ее направили в терапевтическое отделение.

— Получше. В реанимации, но получше, — цитирует Мирошникова РИА Новости.

Артистка родилась 29 марта 1925 года, ее родным городом стал Свердловск. Отец артистки был солистом Свердловского оперного театра, а мать дирижировала самодеятельными коллективам. Будущая народная артистка РСФСР пошла по стопам родителей, в 1948 году окончила Свердловскую консерваторию и начала музыкальную карьеру.

Песни Лядовой звучали в исполнении Иосифа Кобзона, Гелены Великановой, Юрия Богатикова и других музыкантов. Сама Лядова пела на сцене вместе с певицей Ниной Пантелеевой. Кроме того, артистка работала художником-постановщиком в «Союзмультфильме».

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