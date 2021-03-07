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Звезда шоу «Дом-2» Дашко рассказала, что у ее мужа есть ребенок от любовницы
Анастасия Дашко / Фото: instagram.com/dashko.anastasiya/

Звезда шоу «Дом-2» Дашко рассказала, что у ее мужа есть ребенок от любовницы

Юлия Ямпольская

Звезды

Участница «Дом-2» Анастасия Дашко откровенно рассказала о тяжелых событиях в жизни. Покинув тюрьму, звезда шоу начала налаживать личную жизнь, однако ее ждало новое испытание. В то время как они жили вместе с Константином, он признался, что у него будет ребенок, зачатый во время курортного романа.

По словам Дашко, она была крайне удивлена после новости о ребенке.

— Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать, — цитирует девушку «Стархит».

Мимолетное влечение к женщине из Челябинска, которая старше Константина на семь лет, повлекло за собой серьезные последствия. Супруг Анастасии отказался от аборта и теперь помогает наследнице.

— Она надеялась на отношения, а он ей сообщил, что ждет меня, — рассказала Дашко.

Звезда также поделилась, что не стала препятствовать общению отца с девочкой и даже принимала любовницу мужа у себя дома.

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муж и женаребенокУчастница «Дома-2»
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