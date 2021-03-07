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Астролог Никольская рассказала, как провести неделю с 8 по 14 марта
/ Фото:instagram.ru/nikol_logy /

Астролог Никольская рассказала, как провести неделю с 8 по 14 марта

Юлия Ямпольская

Общество

Предстоящая неделя будет легкой и спокойной, а также наполненной весенними радостями. Об этом в воскресенье, 7 марта, рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, на данный момент много планет находится в знаке Рыб — Солнце, Нептун и Венера.

— Все они говорят о том, что наши чувства и любовь в полном объеме могут сейчас обрести второе дыхание, — поведала астролог. — А еще можно встретить любимого человека, если его сейчас еще нет, — цитирует специалиста Пятый канал.

Кроме того, положение планет в Рыбах способствует радостному настроению. Если мыслить позитивно, вокруг будут происходить только хорошие моменты.

В четверг, 11 марта, Солнце соединится с Нептуном. Этот аспект является одним из самых лучших в году. Это время подойдет для составления карты желаний, ведь Нептун отвечает за магию в нашей жизни.

Хотя Солнце с Нептуном встретятся только в четверг, 11 марта, начинать загадывать желания можно уже с понедельника, 8 марта.

Помимо этого, астролог рассказала, что новолуние выпадет на субботу, 13 марта. Если в другие месяцы это время может быть напряженным, то в марте такого не будет. Новолуние окажется легким и позитивным, заключила Никольская.

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