Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российскому лыжнику Большунову присуждено серебро ЧМ в гонке на 50 километров
Фото: Granada / CC BY-SA 4.0

Российскому лыжнику Большунову присуждено серебро ЧМ в гонке на 50 километров

Юлия Ямпольская

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов получит серебро чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) в гонке на 50 километров после отклонения сборной Норвегии на дисквалификацию Йоханнеса Клебо. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Золото получит Эмиль Иверсен, а бронзу — Симен Хегстад Крюгер. Оба спортсмена из Норвегии.

Ранее Йоханнес Клебо лидировал в гонке на 50 километров, но в связи с инцидентом на финише со сломанной палкой Большунова его дисквалифицировали.

После пересмотра результатов распределение стало следующим: Алексей Червоткин — 14-е место, Илья Семиков — 15-е место, Евгений Белов — 19-е место.

Читайте также: Российские лыжницы заняли второе место в эстафете на чемпионате мира

СпортРоссиялыжная трасса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте