Российскому лыжнику Большунову присуждено серебро ЧМ в гонке на 50 километров

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Российский лыжник Александр Большунов получит серебро чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) в гонке на 50 километров после отклонения сборной Норвегии на дисквалификацию Йоханнеса Клебо. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Золото получит Эмиль Иверсен, а бронзу — Симен Хегстад Крюгер. Оба спортсмена из Норвегии.

Ранее Йоханнес Клебо лидировал в гонке на 50 километров, но в связи с инцидентом на финише со сломанной палкой Большунова его дисквалифицировали.

После пересмотра результатов распределение стало следующим: Алексей Червоткин — 14-е место, Илья Семиков — 15-е место, Евгений Белов — 19-е место.

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