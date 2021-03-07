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Сотрудники МАЦ доставили в больницу 75-летнего москвича с инсультом
/ Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

Сотрудники МАЦ доставили в больницу 75-летнего москвича с инсультом

Юлия Ямпольская

Происшествия

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в Новую Москву. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

Уточняется, что на вертолетную площадку машина скорой помощи доставила горожанина 75 лет с предварительным диагнозом инсульт. После того как его передали авиамедицинской бригаде, мужчину эвакуировали в больницу. На борту москвича сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи.

Известно, что медики поддерживали и контролировали состояние пациента.

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