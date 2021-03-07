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Гематолог рассказала, как группа крови влияет на склонность организма к заболеваниям
/ Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Гематолог рассказала, как группа крови влияет на склонность организма к заболеваниям

Юлия Ямпольская

Здоровье

Знать особенности своей группы крови нужно всем, ведь в зависимости от ее специфики человек может выстроить питание, выбрать методы лечения и профилактики. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщила гематолог Юлия Ненашева.

По ее словам, наименее подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы люди с первой группой крови. У них в крови находится меньше протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда. Так, при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов.

Помимо этого, медик отметила, что группа крови влияет и на особенности репродуктивной системы. Недавние исследования показали, что женщины с третьей группой крови реже других испытывают сложности с зачатием, передает Пятый канал.

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