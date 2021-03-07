Порядка 40 компаний в РФ подверглись атакам, использующим уязвимости в ПО Microsoft

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Примерно 40 компаний в РФ подверглись атакам, использующим уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Известно, что 2 марта компания заявила о серии атак, которые используют новые уязвимости в Microsoft Exchange Server. В течение последней недели специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали увеличение числа попыток эксплуатации этих уязвимостей для проникновения в корпоративные сети с целью хищения конфиденциальных данных, а также использования шифровальщиков.

Для защиты от таких атак в «Лаборатории Касперского» посоветовали установить обновление от Microsoft и использовать программные защитные решения, передает ТАСС.

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