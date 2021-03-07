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Глава ВОЗ положительно оценил вложения России в науку
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Глава ВОЗ положительно оценил вложения России в науку

Юлия Ямпольская

Здоровье

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно отозвался о вложениях РФ в науку. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Так, по его словам, после разговора с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко гендиректор ВОЗ оценил инвестиции РФ в науку. Отмечается, что с главой Минздрава они обсудили пандемию коронавируса, а также препарат «Спутник V».

Глава ВОЗ также рассказал, что обсудил с министром Мурашко роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни, а также борьбу с неинфекционными заболеваниями.

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