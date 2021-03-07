Глава ВОЗ положительно оценил вложения России в науку

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно отозвался о вложениях РФ в науку. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Так, по его словам, после разговора с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко гендиректор ВОЗ оценил инвестиции РФ в науку. Отмечается, что с главой Минздрава они обсудили пандемию коронавируса, а также препарат «Спутник V».

I had a constructive call with Mihail Murashko, #Russia's Health Minister, about the #COVID19 response globally & in 🇷🇺, as well as about the Sputnik V vaccine & the @WHO Emergency Use Listing process for vaccines. I appreciate 🇷🇺's investment in science. https://t.co/ComWNtE10g — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 7, 2021

Глава ВОЗ также рассказал, что обсудил с министром Мурашко роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни, а также борьбу с неинфекционными заболеваниями.

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