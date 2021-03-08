Россиянкам предложили в честь 8 Марта сдать бывших возлюбленных в армию

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Военный комиссариат Ленинградской области в качестве подарка к Международному женскому дню предложил российским женщинам сдать экс-возлюбленных в армию. Видеообращение с таким предложением появилось в аккаунте администрации Ленобласти в Instagram.

В видеоролике начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов поздравил «милых барышень» от имени военного комиссариата с 8 Марта и пожелал, чтобы их всегда окружали только настоящие мужчины. Он преподнес женщинам оригинальный подарок.

— Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет, — сказал Хромов.

В комментариях под видео многие пользователи отметили, что им нравится идея полковника. Некоторые девушки уже отметили под постом своих бывших возлюбленных. Один мужчина даже написал, что готов пойти в армию хоть сейчас.

Некоторые пользователи не оценили юмор Хромова и предположили, что военкомату просто «лень искать» новобранцев.

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