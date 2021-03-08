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Гастроэнтеролог рассказал, можно ли вакцинироваться при проблемах с ЖКТ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Гастроэнтеролог рассказал, можно ли вакцинироваться при проблемах с ЖКТ

Юлия Курганова

Здоровье

Заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для прививки от COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист, гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Бордин.

Он отметил, что вопрос, можно ли вакцинироваться при проблемах с желудочно-кишечным трактом, активно обсуждался среди специалистов. Наибольшие дискуссии вызывал вопрос вакцинации больных воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), но и здесь достигнуто согласие. В январе вышли международные рекомендации, а в феврале — и Всероссийского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника. В них сказано, что больные ВЗК могут безопасно вакцинироваться против коронавируса.

Врач отметил, что лучшее время для введения вакцины — при первой же возможности, при этом активность заболевания не должна влиять на сроки вакцинации.

Бордин добавил, что только при очень тяжелой атаке заболевания к вопросу о вакцинации можно вернуться, когда она будет купирована.

— Заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для прививки, и ее нужно точно делать, — подчеркнул он.

Врач также сообщил, что прививаться людям с проблемами ЖКТ можно любой доступной вакциной, передает РИА Новости.

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