Мария Захарова назвала интервью Меган Маркл и принца Гарри обрушением декораций

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что интервью принца Гарри и герцогини Меган Маркл — это обрушение декораций. Об этом она сообщила в понедельник, 8 марта.

Захарова считает, что британские правящие круги находятся в сговоре со СМИ, которые манипулируют общественным мнением.

— Британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей, — написала Захарова в своем Facebook после просмотра интервью.

Она отметила, что это можно считать обрушением декораций.

Ранее сообщалось об интервью принца Гарри и герцогини Меган Маркл после того, как они отказались от привилегий королевской семьи.

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