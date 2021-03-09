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Букмекеры перечислили варианты имени будущей дочери принца Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal

Букмекеры перечислили варианты имени будущей дочери принца Гарри и Меган Маркл

Татьяна Плотникова

Общество

Самыми популярными вариантами имени будущей дочери принца Гарри и Меган Маркл являются Диана и Елизавета. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в британских букмекерских конторах.

Свыше 50 процентов британцев ставят на то, что принц Гарри с супругой назовут свою дочку Дианой — в честь покойной матери Гарри. На втором месте по популярности – Елизавета, на третьем – Грейс.

Также среди возможных вариантов высокие позиции занимают имена Алиса, Александрия и Екатерина, сообщает РИА Новости.

Ранее принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка — у них родится девочка. Семейная пара впервые стала родителями 6 мая 2019 года, у них появился на свет сын Арчи.

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именаМегал Марклпринц Гарри
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