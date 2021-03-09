Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Аномальные морозы придут в европейскую часть России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Аномальные морозы придут в европейскую часть России

Иван Юминов

Общество

Холодные аномалии на этой неделе прогнозируются в центре Европейской России, на Урале и в Поволжье. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 марта.

— Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся, — заявил эксперт.

Столицу в среду, 10 марта, ожидают 15–16 градусов мороза, в Московской области этот показатель опустится до отметки минус 19 градусов. Отмечается, что такая температура на 11–13 градусов ниже нормы.

Самая холодная погода на этой неделе будет в Центральном федеральном округе, а также в Приволжском и Уральском федеральных округах. Теплее всего будет в Калининградской области — там дневные температуры будут около нуля, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Синоптик сообщил, когда в Москву вернется тепло

погода в РоссииГидрометцентр Россииморозная погода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Все мнения
О проекте