Аномальные морозы придут в европейскую часть России

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Холодные аномалии на этой неделе прогнозируются в центре Европейской России, на Урале и в Поволжье. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 марта.

— Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся, — заявил эксперт.

Столицу в среду, 10 марта, ожидают 15–16 градусов мороза, в Московской области этот показатель опустится до отметки минус 19 градусов. Отмечается, что такая температура на 11–13 градусов ниже нормы.

Самая холодная погода на этой неделе будет в Центральном федеральном округе, а также в Приволжском и Уральском федеральных округах. Теплее всего будет в Калининградской области — там дневные температуры будут около нуля, сообщает РИА Новости.

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