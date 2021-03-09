Должна бросать вызов: советы астролога об отношениях с мужчинами разных знаков зодиака

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Предпочтения мужчин в отношениях в зависимости от их знаков зодиака помогут любой женщине лучше понять своего партнера.

Овен

Таким мужчинам лучше бросать вызов, воодушевлять их на саморазвитие. Овны должны восхищаться желанием женщины трудиться на общее благо.

Телец

Представители этого знака зодиака ценят в отношениях нежность — частности, в виде прикосновений.

Близнецы

С Близнецами лучше общаться, поскольку беседы для них — главное. Этим мужчинам приятно, когда с ними делятся сокровенным.

Рак

Представителям этого эмоционального знака нужны внимание и забота. Возлюбленная должна быть готова поддержать своего мужчину в любой момент.

Лев

Женщине в отношениях с этим знаком стоит проявить самодостаточность и принять недостатки своего партнера. Только в этом случае у них все получится.

Дева

Совместное строительство планов на будущее — музыка для ушей Дев-мужчин, поэтому второй половинке рекомендуется обсуждать с партнером этого знака зодиака любые идеи и мысли относительно будущей жизни.

Весы

Лучше не оставлять мужчин-Весов в одиночестве. При этом чем занимается пара — не столь важно, как ощущение близости.

Скорпион

Такие мужчины видят женщин как отличных любовниц и как подруг, поэтому вторым половинкам нужно уметь все совмещать.

Стрелец

Избранницам Стрельцов стоит развивать чувство юмора, они это точно оценят.

Козерог

Мужчины-Козероги часто чтут традиции, поэтому, например, ужин при свечах и просмотр кино значат для них действительно многое.

Водолей

Представителям этого знака зодиака важна свобода. Мужчины-Водолеи ценят пространство, которое им дает партнерша, и готовы предоставить его своей избраннице.

Рыбы

Это знак романтиков. Прогулки под звездами и проявление нежности — вот что мужчины-Рыбы ценят по-настоящему, сообщает Пятый канал.

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