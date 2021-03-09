Владимир Жидкин: Крупный бизнес-центр появится в деревне Мамыри

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 2021 году в деревне Мамыри будет построен многофункциональный офисно-деловой центр площадью более 21 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Помимо офисов в центре разместятся общественные помещения, кафе на 200 мест и подземный паркинг, — рассказал руководитель ведомства.

По словам Владимира Жидкина, в ближайшем будущем в Новой Москве могут построить еще 35 миллионов квадратных метров нежилых помещений — они могут использоваться как для социальной инфраструктуры, так и для создания новых рабочих мест.

За восемь лет в округах Новой Москвы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина количество рабочих мест выросло более чем в два раза — к концу 2020 года их количество достигло 255 тысяч.

В четыре следующих года благодаря развитию городских территорий в новых округах появятся около 100 тысяч рабочих мест, добавил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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