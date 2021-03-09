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Женщины стали основными инициаторами покупки квартир в Новой Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Женщины стали основными инициаторами покупки квартир в Новой Москве

Иван Юминов

Город

Женщины являются инициаторами покупки квартиры в новостройках Новой Москвы чаще мужчин уже на протяжении пяти лет. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Два–три года назад гендерные предпочтения были таковы: 60 процентов покупателей — именно женщины. Сейчас они еще больше укрепили свои позиции: теперь это порядка 65 процентов. Но и там, где официальным покупателем является мужчина, инициатором покупки является, как правило, все равно женщина, — отметил Владимир Жидкин.

Около 70 процентов покупателей жилья в Новой Москве являются родителями, их средний возраст — 26–35 лет. Им, по словам главы департамента, важен комфорт, транспортная доступность, инфраструктура и экология.

Социальная сфера, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, является одним из главных приоритетов в развитии Новой Москвы. С 2012 года в указанных районах столицы появилось более 80 детских садов, школ и поликлиник.

В этом году в новых округах Москвы в эксплуатацию введут около двух миллионов квадратных метров жилья.

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