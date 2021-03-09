Женщин-руководителей назвали более грамотными в вопросе подбора персонала

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Женщины-руководители грамотнее относятся к подбору персонала. Такое мнение высказала профессор кафедры дизайна костюма СПГХПА имени А. Л. Штиглица, почетный работник высшей школы, ветеран труда Ольга Демидова, сообщает Nation News.

Она пояснила, что женщины, находящиеся на руководящих постах, обладают рядом преимуществ по сравнению с мужчинами. Например, они тщательнее подбирают персонал, а также с большим вниманием относятся к атмосфере, созданной в компании.

— Представительницы прекрасного пола выступают за равенство. Они хотят, чтобы и мужчины, и женщины были активными. Я встречала женщин-руководителей, которые заведовали даже лучше, чем мужчины, — объяснила Демидова.

Эксперт добавила, что любая женщина может стать хорошим руководителем при соответствующем желании.

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