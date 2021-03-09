Россиянам рассказали о способе есть блины без вреда для здоровья

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Началась Масленица — главным блюдом в этот период являются блины. О том, как их есть без вреда для здоровья рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По ее словам, блины можно есть практически всем, даже диабетикам. Она, однако, предостерегла от поедания этого блюда целыми стопками.

Диетолог посоветовала разрезать каждый блин на четыре части, и на каждую класть разную начинку — варенье, сметану, икру. Все это нужно съесть вместе с чаем, рассказала эксперт в разговоре с телеканалом «Звезда».

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