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Россиянам рассказали о способе есть блины без вреда для здоровья
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россиянам рассказали о способе есть блины без вреда для здоровья

Иван Юминов

Здоровье

Началась Масленица — главным блюдом в этот период являются блины. О том, как их есть без вреда для здоровья рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По ее словам, блины можно есть практически всем, даже диабетикам. Она, однако, предостерегла от поедания этого блюда целыми стопками.

Диетолог посоветовала разрезать каждый блин на четыре части, и на каждую класть разную начинку — варенье, сметану, икру. Все это нужно съесть вместе с чаем, рассказала эксперт в разговоре с телеканалом «Звезда».

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здоровьеМасленицаблины
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