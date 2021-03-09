«Ковид-паспорта» для международных поездок запустили в Китае

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В Китае появилась программа электронных сертификатов здоровья для международных путешествий. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе консульского департамента МИД страны.

Уточняется, что оформить документ можно в мини-приложении соцсети Wechat. Кроме того, в настоящее время оформить сертификат может только гражданин КНР по удостоверению личности.

В сертификате будут указаны результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG, дата прохождения теста и место, где проводили исследование, наличие или отсутствие вакцинации от коронавируса. Помимо этого, в документе укажут имя и фамилию, национальность, а также номер паспорта, передает РИА Новости.

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