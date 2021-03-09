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Американист оценил «межатлантическую борьбу» Меган Маркл с королевской семьей
Фото: instagram.com/sussexroyal

Американист оценил «межатлантическую борьбу» Меган Маркл с королевской семьей

Елизавета Короткова

В мире

Противостояние между принцем Гарри, его супругой Меган Маркл и королевской семьей Великобритании будет продолжаться. При этом неясно, кто победит в этой борьбе. Такое мнение выразил политолог, американист Малек Дудаков в беседе с телеканалом «360».

Эксперт назвал разногласия принца Гарри и Маркл с королевством «межатлантической борьбой в области пиара, публичности». Дело в том, что теперь семья Маркл находится за Атлантикой и работает на новую аудиторию — либеральную элиту США.

По мнению Дудакова, королевство все еще одерживает верх над Маркл в Великобритании. Оно вступает в соглашение с таблоидами и выводит напоказ интриги семьи герцогов Сассекских. Эта стратегия уже дала эффект: многие критикуют Маркл за атаку «священного для них института монархии».

Маркл обвиняет королевство в расизме. Герцогиня объяснила, что ее первенца могли не признать принцем из-за кровосмешения. Дудаков считает эту ситуацию абсурдной.

— Принц Гарри — белый англичанин, а Маркл — мулатка, причем довольно светлая. Очевидно, что у них ребенок не будет африканцем по цвету кожи, он будет вполне себе белым, — объяснил эксперт.

Кроме того, Маркл осудила королевскую семью за авторитарность и призналась, что жизнь в королевстве подобна существованию в неволе.

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ВеликобританияМегал Марклпринц Гарри
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