Тренер Москвина объяснила переход фигуристок от Тутберидзе к Плющенко

Фото: YouTube / Василий Конов

Легендарный тренер, воспитавшая олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, Тамара Москвина прокомментировала переход фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Это совершенно нормально, потому что так в любой профессии. Если в одной телевизионной кампании собрались много известных, хорошо работающих режиссеров. Сначала они изобретают, а потом думают о свободе, человек находит себе другое место, организуется два центра. Это правильная конкуренция, — отметила Москвина.

Поэтому осуждать или раздувать скандалы вокруг этой темы неправильно.

— Соревнования групп, спортсменов, тренеров – это интересно публике, другим тренерам. Это способствует активному отдыху наших трудящихся и вовлечению детей в спорт, — считает тренер.

Видео опубликовано на YouTube-канале Василия Конова.

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