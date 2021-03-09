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Посол РФ объяснил отказ от разговора с представителями белорусской оппозиции
Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол РФ объяснил отказ от разговора с представителями белорусской оппозиции

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отказался беседовать с представителями белорусской оппозиции после их обращения к нему. Об этом во вторник, 9 марта, он рассказал в интервью РБК.

По его словам, российские дипломаты не будут вести переговоры с силами, которые хотят «подорвать государственные устои». Он отметил, что просьбу о встрече послу РФ направили лично.

— Предметом встречи обозначались, в том числе направления взаимодействия так называемого координационного совета с Российской Федерацией, — уточнил дипломат.

Мезенцев заявил, что не понимает суть координационного совета белорусской оппозиции и в какой организационной форме он существует.

— Он один или их, может быть, пять, или двадцать — это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не обличенные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков, — подчеркнул посол России.

Напомним, о создании координационного совета по трансферу власти 14 августа 2020 года объявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

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