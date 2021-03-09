Видео спасения вмерзшего в лед пса появилось в Сети

Фото: YouTube/Baza

В социальных сетях распространяется ролик, на котором двое неравнодушных людей спасают вмерзшего в лед пса. Инцидент произошел накануне 8 марта недалеко от окружной трассы в Калуге.

Судя по кадрам, мужчина аккуратно пытается освободить собаку, а женщина комментирует увиденное. Она отметила, что собака дрожит.

— Она трясется, вся замерзла, — отметила женщина, пока мужчина аккуратно отбивал лед вокруг лап.

По данным местного издания kp40, у пса отказали задние лапы — он мог пострадать в ходе аварии, отползти и примерзнуть к земле. Неравнодушные люди взяли его на передержку и ищут животному хозяев.

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